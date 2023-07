Nemultumiti de modul in care s-a aplicat legea 195/2020 in cele doua companii din subordinea Ministerului Transporturilor, ceferistii se pregatesc sa opreasca lucrul, fie ca urmare a declansarii unei greve propriu-zise, fie prin alte mijloace.Mecanicii de locomotiva de la CFR Calatori vor opri lucrul incepand de miercuri, pentru ca si-au epuizat programul normat pe luna in curs si refuza sa mai presteze ore suplimentare. Anuntul a fost facut vineri dupa-amiaza, in emisiunea Drumurile Noastre ... citeste toata stirea