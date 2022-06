CFR SA este campionul Romaniei la angajati, avand in 2021 un numar mediu de 22.213 salariati, iar cel mai mare angajator din mediul privat este Profi, care anul trecut a avut 15.980 angajati si care s-a plasat pe locul al doilea in clasamentul general realizat pe baza datelor de la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Romsilva se afla pe locul trei, avand in ... citeste toata stirea