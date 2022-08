Cel mai celebru "client" al Fiscului

Seful ANAF a anuntat ca a inceput executarea silita a senatoarei Diana Sosoaca. Aceasta are poprire pe conturi deoarece nu si-a achitat obligatiile fiscale. Totodata, o treime din indemnizatia de senator a Dianei Sosoaca este oprita de ANAF in vederea stingerii datoriilor pe care aceasta le are fata de stat."Sosoaca are de achitat obligatii la bugetul de stat si are un comportament ca orice alt contribuabil rau platnic. In loc sa achite, inventeaza dusman si lanseaza scenarii fanteziste ca ... citeste toata stirea