Cel mai frumos sat din lume

Satul Rasinari, de la 12 km distanta de Sibiu, a castigat oficial titlul de cele mai atractive sate turistice din intreaga lume, in cadrul competitiei "Best Tourism Village" 2022 (BTV) organizat de specialistii Organizatiei Mondiale a Turismului, care i-au oferit aceasta recunoastere.In cadrul competitiei mondiale, Rasinariul a fost selectat din 130 de sate participante din 57 de tari, in baza mai multor criterii din care fac parte: promovarea si conservarea resurselor culturale si naturale, ... citeste toata stirea