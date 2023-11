Drumarii au inaugurat luni, 27 noiembrie, noul pod peste Dambovita de pe DN 73 Brasov - Pitesti, podul construit in localitatea argeseana Podu Dambovitei fiind primul pod metalic in arc de cerc cu calea de rulare la partea superioara. Podul din zona localitatii Podul Dambovitei a fost construit de Maristar are o lungime de 170 de metri si o inaltime ... citeste toata stirea