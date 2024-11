Cele 10 blocuri din zona strazii Narciselor nu au fost avizate de "Circulatie"

Planul pentru un nou ansamblu rezidential in zona strazii Narciselor nu a obtinut aviz pozitiv de la Comisia de Circulatie in forma prezentata. Proiectul mobiliar este propus a fi realizata de Lempes View Imobiliare, dezvoltatorul ansamblului Soho, care isi propune sa construiasca in zona inca 10 noi cladiri, una dintre ele urmand a avea destinatia de centru multifunctional cu spatii comerciale si zone de relaxare (SPA, fitness etc), potrivit documentatiei depuse la ... citește toată știrea