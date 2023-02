Cele mai cautate locuri de munca in Romania: Sofer, inginer si asistent medical

Aproximativ 500.000 de cautari au fost facute, de la inceputul anului, pe eJobs.ro de catre candidatii aflati in cautarea unui loc de munca.Prima luna din an a adus un interes crescut din partea candidatilor pentru joburile de sofer, pentru care au fost facute peste 35.000 de interogari in platforma, de inginer (16.500 de cautari) sau asistent medical (13.000 de cautari).Si joburile de contabil au atras peste 10.000 de interogari, in timp ce operatorii call center au avut 7.500. In ceea ... citeste toata stirea