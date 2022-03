Cele mai mari pensii se dau la Hunedoara, Bucuesti si Brasov

Institutul National de Statistica a anuntat ca numarul mediu de pensionari din trimestrul al patrulea al anului 2021, a scazut cu peste 15.000 fata de trimestrul III. In schimb, pensia medie lunara a crescut cu 0,4% si a atins valoarea de 1.679 lei.Potrivit statisticilor, in ultimele trei luni din anul 2021 am avut, in medie, 5 milioane 58 de mii de pensionari. Raportul dintre numarul pensionarilor si cel al angajatilor a fost de 8 la 10, cu mari fluctuatii in functie de judet.Astfel, in ... citeste toata stirea