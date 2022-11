Centralele de apartament vor incluse in programul "Rabla pentru Electrocasnice"

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, ca in coalitie a fost stabilit ca in programul "Rabla pentru electrocasnice" sa intre si centralele de apartament. Anuntul a fost facut in contextul in care oficialul a fost intrebat, la o emisiune televizata, in care praguri de consum pentru energia electrica se incadreaza."Ma incadrez si pana in 300, la locuinta de aici unde stau langa Bucuresti, dar ma incadrez si la peste 300 la Turnu Severin, unde am pompe de caldura, dar acolo am si panouri ... citeste toata stirea