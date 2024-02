Dupa ce a semnat contractul de finantare europeana prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) in luna octombrie a anului 2022, pentru amenajarea centrului de aport voluntar din Stupini, Primaria Brasov a inceput sa se pregateasca de implementarea proiectului. Pana acum nu a fost depasita etapa acordurilor si avizelor, astfel ca lucrarile nu vor incepe prea curand. De altfel, in aceasta perioada, proiectul este in etapa de avizare la Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Brasov, ... citeste toata stirea