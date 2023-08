Dupa ce a functionat 10 ani, Centrul de Zi "Raza de lumina" de pe strada Marasesti din Brasov se desfiinteaza, decizia in acest sens urmand sa fie aprobata de Consiliul Judetean Brasov in sedinta de plen de astazi, 31 august. Centrul a functionat, incepand din anul 2016 in baza unui parteneriat intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov si Asociatia Catharsis, iar anul acesta intelegerea intre cele doua institutii a expirat, iar asociatia nu a mai facut demersuri ... citeste toata stirea