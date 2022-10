Cereri de oferte, Primaria Brasov - 17 octombrie 2022

In vederea ducerii la indeplinire a HCL nr. 720 /06.09.2022, Municipiul Brasov, reprezentat legal prin Primar, Allen Coliban, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, CIF 4384206, organizeaza procedura de achizitie privind ,,Inchiriere spatiu /spatii pentru relocarea temporara a activitatii scolare (invatamant primar, gimnazial sau liceal), pentru scolile din Municipiul Brasov al caror sediu urmeaza sa fie reabilitat". Procedura de achizitie, va avea loc in data de 21.11.2022, ora 10:00, la ... citeste toata stirea