Cereri pentru 10 blocuri, aprobare pentru 2

Doua blocuri din municipiul Sacele, din Cartierul Electroprecizia, au intrat in eficientizare energetica, printr-un proiect cu finantare europeana, obtinuta prin Programul National de Redresare si Rezilienta. Lucrarile au inceput in aceasta saptamana, iar primarul municipiului, Virgil Popa, estimeaza ca vor fi gata la finalul verii. Valoarea lucrarilor de eficientizare a celor doua blocuri se ridica la 3,6 milioane de lei, cu tot cu TVA."Noi am depus cereri de ... citește toată știrea