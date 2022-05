Certificat de urbanism pentru viitoarea gradinita din Stupini

Primaria Brasov a obtinut certificatul de urbanism pentru constructia unei noi gradinite in cartierul Stupini, tinand cont ca este una dintre zonele care s-a dezvoltat in ultimii ani si unde s-au stabilit mai multe familii tinere. Conform documentatiei de urbanism, unitatea prescolara ar urma sa fie construita pe un teren de 1.800 de metri patrati, aflat la intersectia strazilor Barsei si Izvorului. Documentul are o valabilitate de 24 de luni si stabileste conditiile pentru ridicarea unei ... citeste toata stirea