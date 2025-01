CFR anunta modificari pe ruta Brasov-Budapesta

Din cauza unor lucrari de infrastructura intre statiile Jibou - Mirsid - Zalau, in perioada 12 februarie -3 martie, mai multe trenuri Brasov-Budapesta si retur, vor avea program de circulatie modificat si, potrivit reprezentantilor CFR Calatori, acolo unde se fac lucrari, pasagerii vor fi transbordati cu alte mijloace de transport.Trenul IR 406 Brasov - Budapesta va circula conform graficului de circulatie in relatia Zalau Nord - Valea lui Mihai - Nyirabrany - Budapesta si ca tren IR 12406 in ... citește toată știrea