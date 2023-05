Din 3.179 de vagoane, CFR Marfa mai ramane cu 609 (19,16% din total). Luna trecuta, DIICOT Timisoara a trimis in judecata 35 de inclulpati, acuzati ca ar fi participat la o schema de vanzare in pierdere catre REMAT Calarasi, de catre CFR Marfa, a 2.450 de vagoane, cu o paguba calculata de procurori la peste 7,5 milioane euro.Dupa cum relatam sI in editia de ieri, ANAF, prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Brasov, scoate la vanzare 120 de vagoane care apartin CFR Marfa, din ... citeste toata stirea