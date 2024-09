CFR: Trenul de noapte Brasov - Cluj, anulat in 23 septembrie

Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri, 18 septembrie, de CFR Calatori, pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara in statia Albesti, solicitate si efectuate de catre CN CFR SA - managerul de infrastructura feroviara, vor interveni schimbari in circulatia trenurilor.Modificarile anuntate sunt:- in zilele de 23/24 si 24/25 septembrie 2024: trenul IR 1643 Brasov - Cluj Napoca va fi anulat; trenul IR 1644 Cluj Napoca - Brasov va fi anulat. ... citește toată știrea