CFR: Trenuri anulate

La inceputul lunii mai vor fi mai multe trenuri anulate de CFR Calatori, pentru realizarea unor lucrari la infrastructura feroviara in vestul tarii, pe sectia Ilteu-Varadia-Radna.Cu traseu prin Brasov, afectate vor fi urmatoarele trenuri:- in perioada 7 - 14 mai 2024, trenul IR 76 Curtici - Brasov va fi anulat pe distanta Simeria - Brasov.- in perioada 8 - 15 mai 2024, trenul IR 77 Brasov-Curtici va fi anulat pe ... citește toată știrea