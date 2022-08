Chirii din ce in ce mai scumpe la Brasov. O garsoniera a ajuns la 350 de euro

Chiriile sunt tot mai scumpe, la Brasov, spun agentii imobiliari. O garsoniera se inchiriaza, in acest moment, cu preturi cuprinse intre 220 si 350 de euro, pe luna, in functie de amenajari si de zona."Difera foarte mult de zona, de amenajarile pe care le are imobilul respectiv; etajul - daca e parter sau ultimul etaj. O garsoniera porneste de la minim 220, intr-o zona mai slabuta, ca sa zic asa, si ajunge si la 350 in blocuri noi, mobilate modern, cu mobilier si electrocasnice de ultima ... citeste toata stirea