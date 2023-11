In prognoza de toamna a Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP) estimarea pentru cresterea economica din acest an a fost redusa de la 2,8% la 2%, insa pentru anul viitor anticipeaza o accelerare a avansului PIB la 3,4%.Astfel, valoarea nominala a PIB va fi la finele acestui an de 1.583 miliarde lei pentru ca anul viitor sa urce la 1.733,8 miliarde lei. Inflatia va fi de ajutor.Rata inflatiei pentru finele acestui an este estimata de CNSP la 7,4% (estimarea BNR 7,5%) si 4,7% la ... citeste toata stirea