Cimitirul ecologic, respins a doua oara de Primaria Brasov

O firma din Brasov vrea sa investeasca in amenajarea unui cimitir ecologic, in proximitatea celor doua cimitire de la Micsunica. Proiectul a fost in atentia Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism in primavara acestui an, dar nu a primit "unda verde" in forma prezentata.Proiectul a revenit pe masa specialistilor in urbanism in sedinta de luna trecuta, insa nici de aceasta data conceptul arhitectural propus pentru o astfel de amenajare, ce ar urma sa includa si o capela ... citește toată știrea