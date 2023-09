Aflati in calea ursilor, predelenii care se trezesc cu casele "sparte" de ursi nu isi pot recupera pagubele. Asta pentru ca legislatia nu permite, iar asiguratorii nu vor sa plateasca.Speta PredealProblema ne-a fost prezentata de viceprimarul orasului Predeal, Marius Mateescu, acesta afirmand ca in cazul in care ursul provoaca pagube intr-o locuinta proprietarii nu sunt despagubiti. "Pentru distrugerile provocate de ursi in gospodarii nu se acorda despagubiri potrivit legii. Ba mai mult, ... citeste toata stirea