Cinema City, cu un multiplex la Brasov, la AFI, ar urma sa fie vandut

Creditorii operatorului britanic de cinematografe Cineworld Group iau in calcul vanzarea salilor Cinema City din Europa de Est, inclusiv din Romania. Cinema City este cel mai mare lant de cinematografe de pe piata locala.Lantul este in proprietatea Cineworld Group. Activele din Europa de Est includ aproximativ 112 din totalul de 751 de cinematografe Cineworld, care opereaza in Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Ungaria, Romania, Bulgaria si Israel.Acum, cei mai mari creditori ai grupului, ... citeste toata stirea