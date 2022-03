Cineva te combina si tu pici de vina: Carausia de bani, o noua "slujba" care tenteaza

Sub titlul "Cineva te combina si tu pici de vina", ING a transmis clientilor sai un mesaj prin care ii avertizeaza ca poti ajunge sa raspunzi in fata legii din cauza persoanelor care iti propun sa transferi banii lor prin conturile tale.Iata mesajul bancii:Fereste-te intotdeauna de persoanele necunoscute care iti propun sa transferi banii lor prin conturile tale. In spatele acestei cerinte se ascund, de cele mai multe ori, afaceri ilegale si periculoase pentru care poti ajunge sa raspunzi ... citeste toata stirea