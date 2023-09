Romania ar putea cumpara Portul Giurgiulesti din Republica Moldova, a declarat joi premierul Marcel Ciolacu, precizand rolul pe care tara noastra il va juca in reconstructia Ucrainei.Marcel Ciolacu a vorbit miercuri, in exclusivitate la "Interviurile Digi24.ro", despre intentia Romaniei de a cumpara portul Giurgiulesti din Republica Moldova, in contextul in care se preconizeaza ca tara noastra va deveni un hub important in reconstructia Ucrainei.Premierul spune ca ministrul Transporturilor ... citeste toata stirea