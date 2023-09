Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca in aceasta saptamana va fi atinsa borna de o mie de kilometri de autostrada si drum expres, dati in folosinta in Romania, iar anul viitor s-ar putea realiza inca 250 de kilometri, relateaza Agerpres.Precizarile au fost facute cu ocazia ceremoniei de semnare a trei contracte pentru obiective de infrastructura rutiera, desfasurata la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii. Contractele vizeaza tronsonul 4 al autostrazii Sibiu - Fagaras ... citeste toata stirea