Ciolacu: "Facturile la energie electrica nu vor creste dupa 1 aprilie"

Presedintele PSD a anuntat ca facturile la energia electrica nu vor creste dupa 1 aprilie. "Va spun cu certitudine ca preturile vor ramane aceleasi, in acest moment, care sunt trecute in ordonanta de urgenta. Se va lua o solutie, inclusiv pentru cauze, dar si pentru efecte, pentru ca trebuie limitata inflatia. Toti factorii decidenti, in acest moment, s-au strans in jurul acestei probleme. Daca, Doamne fereste!, nu se da o ordonanta sau nu se da o lege in Parlament, categoric se va prelungi ... citeste toata stirea