Ciolacu: In cinci ani Romania va fi in primele zece PIB-uri ale Europei. Anul viitor depasim Austria

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, intr-o emisiune la Antena 3, ca in urmatorii ani Romania va fi una dintre primele zece economii ale Europei, din perspectiva volumului Produsului Intern Brut (PIB).Premierul Marcel Ciolacu spune ca in viitorii cinci ani Romania va fi "in primele zece PIB-uri" din Europa, si sustine ca anul viitor depasim Austria.Ciolacu afirma ca, "in acest moment in lume totul este despre economie", el afirmand ca in scurt timp Romania va fi una dintre primele zece ... citește toată știrea