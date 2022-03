CIP-uri de la Brasov, in acceleratorul de la Geneva

Cel mai mare experiment de fizica particulelor din lume, acceleratorul de particule de la Geneva, are si o contributie brasoveana. Asta prin Universitatea Transilvania, Institutul de Cercetare-Dezvoltare. Concret, vorbim despre cateva mii de CIP-uri, gandite de Stefan Popa, asistent cercetator in cadrul Institutului, si colegul cu care a facut echipa, Radu Coliban, coordonati de profesorul Mihai Ivanovici.Totul a inceput, insa, in urma cu 9 ani, pe cand Stefan Popa era inca student in anul 3, ... citeste toata stirea