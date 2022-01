Citu: "2021 a fost cel mai bun an economic din istoria Romaniei"

Florin Citu, liderul PNL, a declarat ca 2021 a fost "cel mai bun an din istoria Romaniei". Singurul sau regret este acela ca nu a reusit sa duca la capat reformele propuse, pentru ca succesul economic s-ar fi vazut si in buzunarele romanilor."E important sa stim exact situatia reala. Eu stiu ca de foarte multe ori se spune ca oficiali cumva nu vina sa spuna intotdeauna situatia cum este ea, sa nu sperim oamenii. Si nu despre asta este vorba. Eu cred ca e bine sa stim toate scenariile si in ... citeste toata stirea