Ciuca, despre majorarea pensiilor: Procentul poate sa fie 15% sau alta cifra

Disputa in Coalitie pe majorarea pensiilor continua. Prim-ministrul Nicolae Ciuca a afirmat vineri, ca pensiile ar urma sa fie majorate cu 15% sau cu alta cifra care sa acopere inflatia, incepand cu anul 2023, relateaza Agerpres.Declaratia premierului vine in contextul in care Coalitia disputa tema majorarii pensiilor si avanseaza public diferite procente de crestere.Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, ca ar trebui sa existe o majorare a pensiilor care sa compenseze in mare masura ... citeste toata stirea