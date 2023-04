Premierul Nicolae Ciuca a facut o scurta analiza in privinta fondurilor de investitii din 2023, la intalnirea organizata de Clubul Oamenilor de Afaceri Liberali in Poiana Brasov. El a reamintit ca, in 2022, au fost atrase 10 miliarde de lei, cea mai mare suma de pana acum."Minimul pentru 2023 este de 10 miliarde fonduri atrase de la nivelul UE. Sa absorbim 90% din fondurile de coeziune. Anul acesta fondurile de la bugetul de stat pentru investitii sunt de peste 20 de milarde de euro. Trebuie ... citeste toata stirea