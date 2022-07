Cladirea in care vor fi montate echipamentele pentru turnul de control al Aeroportului Brasov, inainte de luna octombrie

Cladirea de contingenta de la Aeroportul International Brasov - Ghimbav (in care vor fi instalate echipamentele ce vor permite dirijarea traficului de la Arad) va fi gata pana in luna octombrie. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, care a precizat ca lucrarile la aceasta constructie sunt, deja, in avans cu 10 zile, fata de graficul anuntat initial de constructor, asocierea UTI Construction and Facility Management SA - SC Bog'ART SRL."Aceasta cladire ... citeste toata stirea