CNAIR aloca peste 100 de milioane de lei de la buget pentru modernizarea DN 1S, fostul "Drum al rusinii"

Compania de Drumuri prin DRDP Brasov a scos la licitatie un contract de peste 100 de milioane de lei pentru modernizarea DN 1 S Sercaia -Hoghiz, un fost Drum Judetean care, la momentul transferului de la CJ Brasov la CNAIR se prezenta in stare ,,nesatisfacatoare" si se afla in ,,situatia critica de a fi declarat impracticabil" potrivit informatiilor din Caietul de Sarcini.DN 1 S Sercaia - Hoghiz are o lungime de 24 kilometri si asigura legatura intre doua ... citeste toata stirea