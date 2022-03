CNPP: Cand ramai fara pensie

Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) a precizat conditiile in care plata pensiei in sistemul public poate fi suspendata. Astfel, plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:- pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care Romania a incheiat conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale, daca potrivit prevederilor acesteia pensia se plateste de catre celalalt stat;- pensionarul, ... citeste toata stirea