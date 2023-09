Dupa ce luni, 18 septembrie, Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Brasov a facut public raportul de monitorizare a calitatii aerului din zona Triaj a municipiului Brasov, primarul Allen Coliban a organizat marti, 19 septembrie, o conferinta de presa in care a anuntat ca ia in calcul sa dea in judecata institutiile statului pentru faptul ca nu se implica in rezolvarea acestor probleme.Din 7 zile, in 5 zile ar fi depasiri"Masuratorile desfasurate in perioada 7-14 septembrie, la solicitarea ... citeste toata stirea