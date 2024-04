Coliban tulbura apele la Compania Apa

Compania Apa Brasov a scos la concurs postul de director general, iar primarul Allen Coliban ne anunta intr-o postare pe Facebook ca de abia luni, 8 aprilie, a aflat de acest lucru, in ziua in care a expirat termenul de candidatura. "Desi vorbim, probabil, despre cel mai bine platit post din bani publici in judetul Brasov (n.r., 8.400 euro net lunar), promovarea anuntului a fost aproape inexistenta. Despre procedura si despre lansarea ei nu s-a discutat in Adunarea Generala a Actionarilor ... citește toată știrea