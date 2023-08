Comisia Europeana a aprobat, luni, 28 august, un proiect de modernizare a garniturii de trenuri a CFR, in valoare de 52 miliarde euro. Banii vin din Fondul european de dezvoltare regionala, inclus in Politica de coeziune. Noile trenuri sunt prietenoase cu mediul si asigura confort calatorilor.Romania va cumpara 37 de trenuri electrice pentru 13 rute interregionale din Romania, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene.Banii vin in sprijinirea unui contract aflat in derulare, incheiat ... citeste toata stirea