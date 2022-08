Compania aeriana HiSky anunta ca va zbura de la Brasov cand Aeroportul se va deschide

Iulian Scorpan, fondatorul companiei aeriene HiSky, infiintata in Republica Moldova, spune ca piata locala reprezinta 70% din totalul businessului. HiSky a primit certificatul de operator aerian in Romania la sfarsitul anului 2020, iar intr-un an a transportat 200.000 de pasageri dinspre si inspre Romania. Asteptarile pentru anul acesta arata o crestere de patru ori a numarului de pasageri fata de anul trecut."Noi, in Romania, avem inregistrate patru aeronave din cele cinci. Mai mult de 70% ... citeste toata stirea