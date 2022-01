Compania Apa Brasov a pregatit investitii de 250 milioane euro. Prima, la Feldioara

Compania Apa din Brasov va continua programul de investitii cu bani europeni in reteaua de apa si canalizare din localitatile pe care le deserveste, in calitate de operator regional. Astfel, potrivit purtatorului de cuvant al Companiei Apa, Alina Balatescu, in anii urmatori, prin Programul Operational de Infrastructura Mare si a Programului Operational de Dezvoltare Durabila se va implementa "Proiectul regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Brasov/Regiunea ... citeste toata stirea