Compania Apa Brasov nu reuseste sa cumpere curent din piata libera

In luna mai, Compania Apa Brasov lansase o licitatie publica in vederea incheierii unui acord-cadru pentru furnizarea de energie electrica pe o perioada de un an. Valoarea era estimata intre un minimum de 92.162.798 lei cu TVA (77.447.730 lei fara TVA) si o valoare maxima de 99.104.866 lei cu TVA (83.281.400,00 fara TVA), in functie de consum.Tinand cont de explozia preturilor de pe piata energiei, nici un furnizor nu si-a depus oferta, astfel ca licitatia a fost reluata. De altfel, au fost ... citeste toata stirea