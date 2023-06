Autoliv accelereaza programul de reducere a costurilor, estimand ca va renunta la 6.000 de angajati sau aproximativ 11% din forta sa de munca, a anuntat joi cel mai mare producator de centuri de siguranta si airbaguri, transmite agentia Reuters, citata de Agerpres. Compania are mai multe divizii si in Romania, iar sediul central este la Brasov.Masurile includ inchiderea unor unitati din Europa si vor fi complet implementate pana in 2025, a precizat intr-un comunicat firma suedeza."Aceste ... citeste toata stirea