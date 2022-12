Firmele pot da angajatilor, de Craciun, pana la 300 de lei, aici intrand cadourile in bani si/sau in natura, inclusiv tichetele cadou, conform Codului fiscal. Aceasta suma nu este impozitata si nu se cuprinde in baza de calcul a contributiilor de asigurari sociale obligatorii. De asemenea, acesti bani se pot da si copiilor angajatilor. Bineinteles, angajatorul nu este obligat sa dea cadouri, acestea fiind optionale. ... citeste toata stirea