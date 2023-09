Dezvoltarea si investitiile sunt principiile de baza dupa care se ghideaza activitatea Comprest. Astfel, in ultimii cinci ani, investitiile companiei brasovene au totalizat 6,3 milioane de euro, cu o medie anuala de peste 1,25 milioane de euro si au variat in functie de necesitati. De exemplu, anul trecut, a investit peste 1 milion de euro numai in utilaje mari, cu norma de poluare Euro VI, fiind achizitionate sase autogunoiere clasice, cu capacitati de 16 - 22 mc, o autobasculanta AbbRoll ... citeste toata stirea