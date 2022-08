Comuna Ucea - dezbatere publica

ANUNT PUBLICReferitor la actualizare PUG - Comuna UceaComuna Uceadin judetul Brasov, str. Principala, nr. 78, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra organizarii dezbaterii publice pentru planul "PUG - ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, COMUNA UCEA", propus a fi realizat in judet Brasov, Comuna Ucea.Dezbaterea publica va avea loc la sediul Primariei Comunei Ucea, in data de 03.10.2022, ora 16.00, cu participarea ... citeste toata stirea