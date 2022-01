Comunicat de presa

Municipiul Codlea anunta lansarea proiectului "Crestem in Romania!", cod MySMIS 138433. Proiectul este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 si este in valoare totala de: 4,776,963.09 lei.Obiectivul general al proiectului este: Stimularea participarii la educatie a copiilor din zona Municipiului Codlea ai caror parinti sunt plecati in strainatate si prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii prin activitati integrate destinate unui ... citeste toata stirea