Comunicat de presa

Proiectul "Crestem in Romania!" derulat de Municipiul Codlea in parteneriat cu Asociatia Sibiul Azi este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 si este in valoare totala de: 4,776,963.09 lei.Beneficiile pentru categoriile Grup tinta vizate de proiect sunt urmatoarele:a) prescolarii vor beneficia de activitaE tE-i de dezvoltare a deprinderilor de comunicare sE-i limbaj, prin exercitE-ii de dictE-ie, prin storytelling sE-i cu ajutorul ... citeste toata stirea