COMUNICAT DE PRESA CORAL IMPEX SRL

CORAL IMPEX SRL cu sediul secundar in Municipiul Brasov, str. Harmanului, nr. 50, sc. B, ap. 1, ap. 4, tel./fax: 0268/331.299, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare in Municipiul Brasov, incheiat cu Municipiul Brasov va aduce la cunostinta urmatoarele:In perioada 29.03.2022 - 30.03.2022, interval orar 22:00 - 03:00, se vor efectua tratamente fitosanitare la arborii de pe aliniamentele stradale, din parcuri, ... citeste toata stirea