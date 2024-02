Concedierea lui Anghel de la Aeroportul Brasov se anunta scumpa

Regia Autonoma Aeroportul International Brasov - Ghimbav ia in calcul sa plateasca 130.000 de lei unor avocati, care sa ii apere interesele in procesele cu fostul director Alexandru Anghel. Este vorba de doua actiuni in care Alexandru Anghel este reclamant si contesta deciziile care au stat la baza concedierii lui, dar si de un proces deschis de regie, avand ca obiect atragerea raspunderii civile in cazul fostului director.Contractarea serviciilor juridice de catre regie se va face in cazul ... citește toată știrea