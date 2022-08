Concernul Airbus, cu prezenta si la Brasov, angajeaza peste 1.000 de persoane

Producatorul de avioane Airbus cauta peste 1.000 de angajati noi pentru accelerarea planificata a productiei doar pana la jumatatea anului 2023. Dupa ce productia a fost oprita drastic in timpul pandemiei de coronavirus, acum este programata sa creasca din nou treptat - pana la nivelul record de 75 de unitati din familia A320 in 2025."In consecinta, facem angajari", a spus seful noii structuri a filialei de asamblare Airbus Aerostructures, Andre Walter. "Am angajat 700 de angajati permanenti ... citeste toata stirea